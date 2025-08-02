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Дайвер из Китая выжил после пяти суток в подводной пещере

SCMP: в Китае дайвер провел пять дней в подводной пещере и остался жив
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Depositphotos

В Китае 40-летний дайвер-любитель, пропавший в середине июля, был спасен после пяти дней, проведенных в подводной пещере. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 19 июля в провинции Хунань. Мужчина по фамилии Ван отправился на погружение в реку вместе со своим другом, однако вскоре после начала дайвинга исчез. Позднее стало известно, что он случайно заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине около 9 метров, и заблудился внутри.

Несмотря на сложные условия, Вану удалось выжить. Он нашел внутри пещеры крупный воздушный карман, где смог дышать. По его словам, в течение пяти суток он не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. Все эти дни он питался сырой рыбой, чтобы поддерживать силы.

Полиция сразу начала поисковую операцию, к которой были привлечены водолазы. Во время первых попыток обследования пещеры спасатели услышали звук, напоминающий стук камней, но не смогли установить его источник. Во время очередного погружения дайверам удалось обнаружить мужчину, когда они уже возвращались к выходу. Как позже рассказал Ван, он видел, как аквалангисты проплывали мимо, но его не заметили. Во второй раз он подал сигнал с помощью фонарика, что позволило его обнаружить.

Мужчину доставили к машине скорой помощи, при этом он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы добраться до нее самостоятельно. Первым, что он попросил после спасения, оказалась сигарета.

Ранее дайвер попал в больницу после того, как помог спастись акуле.

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