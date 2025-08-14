Прошедший июль в Москве может стать рекордно дождливым месяцем за последние 50 лет. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Урожаева.

По ее словам, дожди стали идти чаще и интенсивнее. Кроме того, появились тропические ливни, которые создают проблемы для города. Из-за климатической нестабильности в столице увеличилось количество расходов энергии из-за кондиционеров по сравнению с зимним периодом.

По данным газеты «Известия», в четверг, 14 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Урожаева отметила, что в целях борьбы с последствиями ливней в городе внедряют технологии дождевых садов и вертикального озеленения, которые уменьшают перегрев улиц и снижают нагрузку на дренажные системы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что на Земле до 2035 года будет длиться плато потепления. По его словам, изменения климата происходят каждые 200 лет, их определяет только Солнце. Через 10 лет он спрогнозировал постепенный переход к похолоданию.

Ранее москвичей предупредили о завершении купального сезона.