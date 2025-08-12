Россиянам спрогнозировали плато потепления до 2035 года

На Земле до 2035 года будет длиться плато потепления. Об этом »Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, изменения климата происходят каждые 200 лет, их определяет только Солнце. Через 10 лет он спрогнозировал постепенный переход к похолоданию.

Эксперт также рассказал про «летний марафон» в Москве, в ходе которого холодная и теплая погода сменяли друг друга. Так, в начале июня она была холодной, после чего началась жара с рекордными температурами.

«Завершающим аккордом стали сильные тропические ливни, покрывшие столицу неравномерно», — подчеркнул Тишковец.

Он добавил, что август станет «спокойным финалом сезона», когда средняя температура в столице будет без экстремальных колебаний.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что глобальное потепление приводит к постепенному изменению климата, что уже сегодня могут наблюдать жители России. С этим связаны рекордные повышения температуры воздуха в центральной части страны, а также залповые ливни. Такая тенденция сохранится, в ближайшие 40 лет воздух в столице и области может прогреться и до +40 градусов.

