В Госдуме захотели унифицировать подарки для новорожденных

Депутат Буцкая предложила единый федеральный подарок для новорожденных
PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

Вручать единый подарочный набор новорожденным на федеральном уровне будет справедливо по отношению к роженицам из разных регионов РФ, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она обратила внимание на то, что сейчас наполнение подарков и их стоимость могут отличаться. Кроме того, иногда наборы получают только женщины, рожающие в «своем» регионе.

«Часто за подарком беременные едут рожать в другой регион, и тут «едет» статистика рождаемости. А как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны?» — задается вопросом депутат.

По ее мнению, такой единый подарок №1 от президента покажет, что каждая семья с новорожденным важна на уровне государства.

В прошлом декабре Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных детей. Согласно документу, туда должны входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. ГОСТ предполагает, что все предметы должны быть нейтральных цветов и упакованы в отдельные контейнеры. При этом продукция, составляющая подарок, должна быть произведена в этом же регионе.

Ранее россиянам объяснили, почему модель «дал бог зайку, даст и лужайку» больше не работает.

