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В России появился стандарт подарков для новорожденных

«Известия»: Роскачество создало ГОСТ на подарки для новорожденных
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Depositphotos

Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект стандарта.

Утверждение проекта может произойти в середине 2025 года — согласно документу, в подарок по ГОСТу должны входить трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски.

ГОСТ предполагает, что все предметы должны быть нейтральных цветов и упакованы в отдельные контейнеры. При этом продукция, составляющая подарок, должна быть произведена в этом же регионе.

В документе также предполагается, что власти российских регионов могут самостоятельно выбрать два варианта подарка: либо стандартный базовый, либо родители сами выберут необходимую им продукцию, взамен получив от правительства подарочные сертификаты и купоны на скидку.

До этого в родильных домах Кировской области начали вручать корзину новорожденных.

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