Из-за ограничений в аэропорту Волгограда два самолета отправились на запасные аэродромы

В период действия временных ограничений в международном аэропорту Волгограда на запасные аэродромы отправились два самолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что в настоящее время сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1590 пассажиров, включая более 130 детей. Прокуратура организовала проверку.

В мае в Минтрансе объяснили, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

