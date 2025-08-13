«Лапшу на уши вешают»: в Саратовской области пожаловались на власти после взрыва газа

Жительница саратовского Ершова, где 7 июля произошел взрыв бытового газа, пожаловалась на бездействие властей. 76-летняя пенсионерка Валентина рассказала «Газете.Ru», что глава города «бежит от жителей» разрушенного дома по улице Космонавтов, 11.

«Я сняла квартиру, хотя у меня пенсия всего 19 тысяч рублей. Не знаю, чем буду расплачиваться, потому что мне 76 лет. Безобразие ужасное, ничего не делается, второй месяц пошел — сколько ходим, сколько просим — ничего никто не говорит, не делает. А последние две недели прохладно стало, нас выгнали оттуда, с этого дома — в кимоно и в босоножках. Нам не открывают двери туда, как будто это не наши квартиры. Ходили два раза в администрацию, глава бежит от нас, а заместитель нам лапшу на уши вешает», — сказала она.

Валентина рассказала, что в такой же ситуации оказались соседи – среди которых пенсионеры, инвалид детства и мать участника спецоперации. По ее словам, власти региона никому не выплатили компенсации.

«Я [живу] на втором этаже. [Моя квартира] не пострадала сильно, мелкие подтеки от воды, [потому что] заливала пожарка. Четвертый весь залит полностью — у всех натяжные потолки висят кусками до самого пола. Две недели не пускали нас», — сказала она.

Знакомая жителей дома, которые оказались без квартир, сообщила также «Газете.Ru», что обратилась в администрацию Ершовского муниципального района. Ей ответили, что дом восстановят и выплатят компенсации жителям из резервного фонда региона. Дату, когда это произойдет, не сообщили.

В жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа с частичным обрушением пятого этажа. 7 июля на улице Космонавтов, 11, были разрушены три квартиры.

