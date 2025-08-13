Журналист Юнашев не успеет снять обзор в супермаркете на Аляске, как Такер Карлсон в Москве

Журналист Юнашев: свободного времени у российских репортеров на Аляске не будет

Корреспондент кремлевского пула издания Life Александр Юнашев одним из первых получил визу в США для освещения встречи президентов Путина и Трампа. Журналист в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не сможет из-за плотного графика снять обзор на продуктовые магазины Аляски, как это делал Такер Карлсон, когда приезжал в Россию.

«Мы летим туда с президентом, график очень жесткий, обычно свободного времени на магазины и прочее не бывает. Максимум, что я смогу сам себе купить, — воды на круглосуточной заправке или в аптеке», — сказал он.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в штате Аляске, в городе Анкоридже 15 августа. CNN сообщило, что саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Такер Карлсон приезжал в Россию в 2024 году два раза. В первый раз американский телеведущий взял интервью у Владимира Путина 3 февраля. В ходе визита Карлсон снял обзор на российский супермаркет и метро Москвы.

Ранее в США заявили о поиске места для встречи Трампа, Путина и Зеленского.