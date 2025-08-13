Морспасслужбе компенсируют траты на ликвидацию ЧП с танкерами в Черном море

В Краснодарском крае суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы о взыскании компенсации с судовладельца, страховых компаний, а также торгово-чартерного фрахтователя танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сообщается, что с ЗАО «Волгатранснефть» решено взыскать 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» — 200 млн 527 тыс. рублей. В свою очередь, от ООО «Кама шиппинг» суд потребовал выплатить 2 млн 671 тыс. 500 рублей, а с САО «ВСК» — 199 млн 473 тыс. рублей.

Таким образом, размер взысканной суммы составил 404,3 млн рублей. При этом Морспасслужбе требовала выплатить ей 485,144 млн рублей.

Журналисты также отмечают, что компания «Каматрансойл», владеющая «Волгонефтью-212», в решении суда не была упомянута.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

В июле текущего года в правительстве РФ сообщили, что водолазы под руководством Морспасслужбы собрали 1,2 тысяч тонны замазученного грунта после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Власти отметили, что по итогам осмотра фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее суд взыскал 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя «Волгонефти-212».