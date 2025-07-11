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Водолазы собрали больше тысячи тонн замазученного грунта после ЧП с танкерами

Кабмин РФ: после крушения танкеров собрано около 1,2 тысячи тонн грунта в мазуте
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Водолазы собрали 1,2 тысяч тонны замазученного грунта после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, пишет ТАСС.

«Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1 262 тонны замазученного грунта. Численность группировки водолазов сохраняется в количестве 167 человек (153 человек задействованы в прибрежных работах и 14 человек в море)», — сказано в материале.

Власти отметили, что по итогам осмотра фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

В Кабмине добавили, что специалисты продолжают работы по демонтажу надстройки судов, их закончат до конца этого месяца.

В доке порта Новороссийск собирают металлоконструкции для коффердамов, в периметре затонувших танкеров ведут погружение свай, эти задачи также выполняются по графику, заключили в Кабмине.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.

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