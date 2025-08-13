Британские ученые обнаружили, что зубная паста, изготовленная из волос, лечит кариес

Британские ученые обнаружили, что зубная паста, изготовленная из собственных волос, может восстановить поврежденные зубы и предотвратить кариес, пишет Daily Mail.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что кератин, полученный из человеческих волос или шерсти, может восстанавливать поврежденную зубную эмаль эффективнее, чем традиционные фторсодержащие средства. Новая технология способна полностью останавливать ранние стадии кариеса и уменьшать чувствительность зубов.

По словам авторов работы, кератин можно использовать в составе зубной пасты или в виде геля, который наносится на зубы точечно, подобно лаку для ногтей. При коммерческом запуске средство может появиться на рынке уже через два-три года.

Доктор Шериф Эльшаркави, старший автор исследования, пояснил, что кератин образует плотный минеральный слой, имитирующий структуру эмали. Он взаимодействует с минералами, содержащимися в слюне, и формирует кристаллоподобный каркас, который постепенно накапливает кальций и фосфор, укрепляя зуб и закрывая открытые нервные каналы.

В отличие от костей, эмаль не восстанавливается естественным образом после повреждения. Фторсодержащие пасты лишь замедляют процесс разрушения, но не устраняют его причину. Метод с кератином, по словам исследователей, способен вернуть прочность зубам и обеспечить долговременную защиту.

