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Ученый рассказал, какие компоненты зубных паст истончают эмаль

ПНИПУ: зубные пасты с кислотами и карбонатом кальция ослабляют эмаль
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Зубные пасты с перекисью водорода, содой и кислотами снижают прочность зубной эмали, а средства с минералами — фтором, кальцием, калием — способствуют ее укреплению. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Зубная ткань содержит множество минералов, которые обеспечивают ее твердость и прочность. Эмалевый верхний слой нужен для защиты внутренних зубных структур от механических, химических и температурных повреждений, а также предотвращения негативного воздействия патогенных бактерий.

«Повреждение эмали, обнажение внутреннего слоя, недостаток минералов, заболевания десен и кариес могут повысить чувствительность зубов. Это сделает их восприимчивыми к пище, температурам и чистке», — объяснил Владислав Никитин, доцент кафедры  вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ,  кандидат физико-математических наук.

Эксперт напомнил, что одной из причин повышения чувствительности зубов может быть использование агрессивных средств. Ученый объяснил, что при выборе зубных паст и гелей следует избегать в составах абразивов — карбоната кальция, соды, активированного угля; SLS (лаурилсульфата натрия), перекиси водорода/карбамида, а также кислот — яблочной, лимонной и других.

«Снизить восприимчивость зубов самостоятельно помогают специальные зубные пасты и гели, обогащенные нужными минералами — фтором, кальцием, калием (нитрат/хлорид)», — добавил Никитин.

Ученый отметил, что белоснежный цвет зубов не является естественным для большинства людей.

«Цвет зубов закладывается на генетическом уровне еще во время внутриутробного развития. Гены определяют не только толщину и степень прозрачности эмали, но и естественный оттенок дентина — плотной ткани, составляющей основу зуба. Именно дентин, просвечивающий через полупрозрачную эмаль, дает основной тон», — рассказал эксперт.

Ученый уточнил, что генетика также влияет на структуру эмали: у некоторых людей от природы присутствуют микротрещины или повышенная пористость, что делает зубы более восприимчивыми к пигментации извне.

Ранее был найден способ выявить кариес до его появления.

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