Жителя Нижегородской области обвинили в отрицании Холокоста

Следком завел дело на жителя Нижегородской области, который отрицал Холокост
Telegram-канал Полиция Нижегородской области

В Нижегородской области 47-летнего мужчину обвинили в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемый разместил в одной из социальных сетей комментарий, в котором отрицал преступления, установленные приговором Международного военного трибунала. В частности, он не признавал Холокост.

«Согласно заключению эксперта, в публикации содержится совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма», — пояснили в ведомстве.

Следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы. Обвинение предъявили по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за реабилитацию нацизма.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, поступивших от УФСБ России по Нижегородской области и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД региона. По данным полицейских, подозреваемый уже ве всем признался и раскаялся. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. Ему могут назначить наказание, вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянина осудят за комментарии с оправданием теракта в «Крокусе».

