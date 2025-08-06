Россиянина осудят за комментарии с оправданием теракта в «Крокусе»

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя поселка Новоселово, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина оставил под новостной публикацией в одном из мессенджеров комментарий, в котором содержались призывы к террористической деятельности — в частности, к уничтожению военкоматов.

Позднее, в марте 2024 года, он вновь разместил провокационное сообщение — уже во «ВКонтакте», под постом о трагедии в «Крокус Сити Холле». В этот раз его слова содержали признаки оправдания действий террористов.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и пропаганда терроризма). Законность возбуждения дела проверена прокурором, а ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.