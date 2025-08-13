В Екатеринбурге мужчина похитил двоих сыновей у бывшей жены и увез в другой регион

Екатеринбуржец похитил двух сыновей у бывшей супруги и увез в неизвестном направлении. Подробности их похищения она рассказала изданию E1.

Инцидент с похищением двух братьев, шестилетнего Филиппа и пятилетнего Савелия, произошел 8 августа. Их отец, 34-летний Артем, забрал мальчиков из детского сада якобы с целью отвезти их на дачу к родителям, как было согласовано с бывшей супругой Любовью. Однако вместо этого он увез детей в другой регион. Сейчас они, вероятно, находятся в Нижегородской области.

Мужчина не отвечает на звонки и сообщения. Он передвигается с помощью костылей и ранее уже терял детей. Также известно, что в последнее время Артем стал сильно увлекаться религией. Как уточняется, по решению суда после развода дети должны были проживать с матерью. Родители ее бывшего мужа не были в курсе планов сына и также не знают о местонахождении мальчиков.

Их мать уже обратилась в полицию и к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» за помощью. Артем с детьми может находиться в городе Городец, в том числе и в одном из православных храмов. Правоохранители ведут поиски братьев и их отца.

Ранее мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре, попав на видео.