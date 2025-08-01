Мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре, попав на видео

В США мужчина похитил трехлетнюю девочку в торговом центре и попал на видео, пишет Daily Mail.

В торговом центре в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, произошло похищение трехлетней девочки. По данным полиции, ребенок на короткое время отошел от крытой игровой зоны, после чего незнакомец последовал за ней, разговаривая по телефону. На видеозаписи видно, как мужчина поднимает девочку и быстро уносит ее в сторону.

Отец девочки, не обнаружив дочь на площадке, сообщил о случившемся жене, которая находилась поблизости. Женщина заметила незнакомца с ее ребенком, перехватила его и вернула девочку обратно. Подозреваемый был опознан как 26-летний Андрес Касерес Джалдин. Ему предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и крупной краже. По данным полиции, перед попыткой похищения он также угнал автомобиль с территории автомагазина — машина была позже найдена на парковке отеля, где задержали подозреваемого.

Джалдин заявил офицерам, что якобы хотел «помочь девочке найти родителей». Однако ранее он уже привлекался к ответственности за насильственные преступления в отношении членов собственной семьи. В 2023 году ему были предъявлены обвинения в нападении, причинении вреда и уничтожении имущества, но позднее они были сняты. Ему был поставлен диагноз — шизофрения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права на залог.

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