В Муроме невестка напала с ножом на пожилую свекровь и пыталась скрыться

Во Владимирской области невестка изрезала ножом пожилую свекровь
Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Жительница Мурома поссорилась с матерью сожителя и несколько раз ударила ее ножом, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, обвиняемая находилась в квартире своего сожителя вместе с его пожилой матерью. Когда мужчина ушел на работу, женщины поссорились. В ходе конфликта невестка схватила нож и несколько раз ударила им пожилую свекровь, после чего скрылась с места преступления.

Окровавленную пенсионерку нашла соседка, женщина вызвала скорую помощь, но спасти раненую не удалось. Она успела сказать приятельнице, кто нанес ей ножевые ранения. Подозреваемую задержали по месту ее жительства, женщина пыталась уничтожить одежду со следами крови.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшая заключена под стражу, ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее муромчанка привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин напал на мать и угрожал ножом членам семьи.

