Россиянам спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

Академик Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России
Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В октябре–ноябре в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом «Москве 24» рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, благоприятные условия для распространения инфекции в том числе создаст то, что вскоре школьники и студенты вернутся к учебе.

«Я хочу принципиально сказать, что будет рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет, потому что свой эпидемический потенциал COVID уже исчерпал», — сказал Онищенко.

Для профилактики он посоветовал делать вакцину, в том числе от гриппа, потому что природа и эпидемиология этих заболеваний схожи. Помимо этого, стоит соблюдать режим сна, правильно питаться и выбирать одежду по погоде, заключил эксперт.

Ученые из Ноттингемского университета до этого установили, что даже без заражения коронавирусом пандемия может ускорять старение мозга даже у тех, кто не болел COVID-19. Исследователи изучили около 15 тысяч снимков МРТ (Магнитно-резонансной томографии) мозга людей европейского происхождения из британского биобанка.

Ранее россиянам назвали основные отличия нового штамма коронавируса «стратус».

