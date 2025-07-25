Россиянам навали основные отличия нового штамма коронавируса «стратус»

Новый штамм коронавируса «стратус» является подвидом «омикрона». Он быстро распространяется из-за высокой заразности, а среди характерных особенностей выделяют сухой и влажный кашель, осиплость и раздражение горла, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

У пациентов, подхвативших новый штамм ковида, наблюдаются также такие симптомы, как насморк, боль в мышцах и суставах, повышенная температура тела, общая слабость. По этой причине болезнь легко спутать с обычным ОРВИ или сезонной аллергией, сообщил газете «Известия» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Однако важно, что при легком течении аллергии и ОРВИ температуры часто не бывает или она очень низкая, отметил он.

Симптомами, характерные именно для этого вида коронавирусной инфекции, являются осиплость, сухость, раздражение горла, подчеркнула Симонова.

«ВОЗ добавила «стратус» в список под наблюдение ввиду его стремительного распространения, однако в настоящее время не рассматривает его как угрозу глобального масштаба», — отметила врач.

Она рассказала об основных мерах профилактики заражения «стратусом», в их числе – регулярная вакцинация, тщательное мытье рык в течение минимум 20 секунд, особенно перед едой или перед тем, как прикоснуться к лицу. При отсутствии возможности оперативно тщательно вымыть руки нужно применять антисептики на спиртовой основе, заключила Симонова.

Напомним, о распространении нового штамма ковида «стратус» стало известно в начале июля – его начали регистрировать в Британии. По данным Роспотребнадзора на 23 июля, в РФ зафиксировали уже 114 случаев заражения «стратусом», больше половины из них — в Москве. Подчеркивается, что в целом заболевание переносится достаточно легко, однако в зоне риска остаются люди с пониженным иммунитетом, например, больные онкологией или принимающие иммунодепрессивные препараты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в столичном депздраве рассказали о новом штамме коронавируса «стратус».