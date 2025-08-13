В Башкирии мужчина сорвался с 30-метровой скалы в реку и выжил

В Башкирии мужчина выжил после падения со скалы в реку Белая, сообщает Госкомитет республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 12 августа вблизи села Старосубхангулово Бурзянского района. 42-летний мужчина упал с 30-метровой скалы в воду. Ему удалось выжить. Пострадавший подплыл к пещере Шульган-Таш и дождался там помощи.

В результате мужчина получил ушибы и был госпитализирован в ГБУЗ РБ Белорецкую центральную районную клиническую больницу.

До этого машина с водителем сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением на трассе «Чегем 2 – Булунгу», в результате чего машина упала в реку Чегем. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.

Ранее мужчина слетел со скалы на автомобиле и 11 часов полз в надежде на помощь.