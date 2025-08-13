На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Машина с водителем сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии грузовик сорвался с обрыва и упал в реку
true
true
true
close
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

Грузовой автомобиль с водителем опрокинулся в обрыв в Кабардино-Балкарии, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

«На трассе «Чегем 2 – Булунгу» водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Чегем, — сообщает канал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами