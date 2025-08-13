Машина с водителем сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии грузовик сорвался с обрыва и упал в реку

Грузовой автомобиль с водителем опрокинулся в обрыв в Кабардино-Балкарии, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

«На трассе «Чегем 2 – Булунгу» водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Чегем, — сообщает канал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.