Мужчина слетел со скалы на автомобиле и 11 часов полз в надежде на помощь

Американец получил многочисленные переломы и 11 часов полз за помощью после того, как его автомобиль сорвался со скалы. Об этом сообщает People.

Джейкоб Шмитт попал в серьезную аварию 20 июля в горах Юинта, штат Юта. Его автомобиль съехал с горы и перевернулся примерно 15–20 раз. В результате ДТП водитель получил переломы ноги, лодыжек и ребер. Потеряв телефон и не имея источника освещения, кроме фонарика на ошейнике своей собаки Бадди, Джейк смог самостоятельно наложить шину на сломанную ногу и более 11 часов полз вниз по склону, чтобы добраться до своего грузовика. Джейк и Бадди пили воду из ручья, что помогло им выжить.

Затем мужчина самостоятельно доехал до закусочной, и работники заведения вызвали ему скорую помощь. Джейк был госпитализирован в больницу в Парк-Сити. По словам мужчины, во время аварии он сразу понял, что машина переворачивается, и примерно во время второго-третьего переворота почувствовал сильный удар. Сейчас для помощи в лечении Джейка организован сбор средств на платформе GoFundMe, где уже собрано более $15 тыс.

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