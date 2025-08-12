На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин разослал на работе интимное фото коллеги и попал под суд

В Барнауле сотрудник фирмы разослал на работе откровенное фото коллеги
Shutterstock

В Барнауле 31-летний мужчина попал под суд после инцидента на работе с рассылкой сотрудникам откровенной фотографии коллеги. Об этом сообщило в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что в феврале 2025 года обвиняемый из чувства неприязни зашел в компьютер коллеги, воспользовавшись его отсутствием на рабочем месте. В мессенджере он обнаружил интимную фотографию с изображением коллеги. Он скачал снимок и добавил его в рассылку, в копии которой указал всех сотрудников компании.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» УК РФ. За вменяемое преступление барнаульцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные выманили приватные снимки у 10-летней девочки из Петербурга.

