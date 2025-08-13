На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали мужчину за призывы к насилию для свержения власти

ФСБ задержала москвича по обвинению в призывах к насилию для свержения власти
true
true
true
close
РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, который обвиняется в публичных призывах к насилию для свержения власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по столице и Московской области.

По данным ФСБ, мужчина 1990 года рождения размещал в социальных сетях и мессенджерах контент, оправдывающий и пропагандирующий деятельность запрещенных в России организаций. Также обвиняемый призывал к насильственным действиям, направленным на свержение действующей власти в стране, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет. Подозреваемый уже задержан, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

7 августа в Новороссийске сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в размещении в Telegram призывов к террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали женщину за попытку продать гашиш, спрятав его в шаурме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами