В Москве задержали мужчину за призывы к насилию для свержения власти

ФСБ задержала москвича по обвинению в призывах к насилию для свержения власти

Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, который обвиняется в публичных призывах к насилию для свержения власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по столице и Московской области.

По данным ФСБ, мужчина 1990 года рождения размещал в социальных сетях и мессенджерах контент, оправдывающий и пропагандирующий деятельность запрещенных в России организаций. Также обвиняемый призывал к насильственным действиям, направленным на свержение действующей власти в стране, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет. Подозреваемый уже задержан, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

7 августа в Новороссийске сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в размещении в Telegram призывов к террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

