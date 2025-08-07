На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новороссийске задержали мужчину за призывы к терактам

ФСБ: жителя Новороссийска арестовали за оправдание нацбатов и призывы к терактам
В Новороссийске сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в размещении в Telegram призывов к террористической деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, в опубликованных комментариях мужчина также оправдывал деятельность украинских националистических организаций, деятельность которых в России запрещена.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Как уточнили в ФСБ, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя поселка Новоселово, обвиняемого в оправдании и пропаганде терроризма. По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина оставил под новостной публикацией в одном из мессенджеров комментарий, в котором содержались призывы к террористической деятельности — в частности, к уничтожению военкоматов.

Ранее россиянина обвинили одновременно в приставаниях к ребенку и дискредитации армии.

