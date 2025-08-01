В Москве женщина пыталась продать гашиш, спрятав его в шаурме

В Москве задержали местную жительницу, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков через службу доставки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Северном административном округе. Курьер, забрав заказ у клиентки, обратил внимание на подозрительное содержимое пакета. При проверке упаковки с шаурмой он обнаружил внутри нее сверток с неизвестным веществом и сообщил о находке в полицию.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО немедленно задержали отправительницу у подъезда жилого дома на Верхней Первомайской улице. Ею оказалась 25-летняя девушка.

Согласно результатам экспертизы, внутри свертка, спрятанного в еде, находилось почти 12 граммов гашиша. В ходе обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли около 200 граммов того же наркотика, а также более 120 граммов производного эфедрона и около 60 граммов производного N-метилэфедрона. Также были обнаружены электронные весы со следами запрещённых веществ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу. В настоящее время полиция устанавливает возможные аналогичные эпизоды ее противоправной деятельности.

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