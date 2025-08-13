На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани годовалый мальчик выжил, упав в лестничный пролет с восьмого этажа

В Казани годовалый ребенок упал в лестничный пролет с восьмого этажа
true
true
true
close
Прокуратура Республики Татарстан

Ребенка госпитализировали из жилого дома в Казани после падения с лестничной площадки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Зорге. По данным ведомства, годовалый мальчик остался без присмотра родителей. Он вышел на лестничную клетку, и в какой-то момент упал вниз, пролетев восемь этажей.

Пострадавший выжил, его госпитализировали, но информация о травмах и состоянии не уточняется. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – сообщается в публикации.

До этого в Ярославле ребенок выжил после выпадения из окна 12-го этажа. Трехлетний мальчик остался без присмотра, облокотился на москитную сетку и спикировал вниз. Его госпитализировали.

Ранее в Петербурге мать уронила младенца с рук, девочка в реанимации.

