В Ярославле трехлетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил

В Ярославле мальчик попал в больницу, выпав из окна 12-го этажа

Ребенок из Ярославля оказался под окнами многоэтажки, оставшись без присмотра. Об этом сообщает 76.ru.

Инцидент произошел на улице Нефтяников. По данным источника портала, трехлетний мальчик выпал из окна 12-го этажа после того, как смог самостоятельно добраться до него.

«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», – рассказал источник.

В результате пострадавший выжил, его госпитализировали в больницу, о характере травм не сообщается.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку. Сотрудники регионального СК также проводят необходимые мероприятия.

Известно, что семья переехала в квартиру на 12-м этаже недавно, родители не успели прикрепить к окнам специальные устройства.

Семья благополучная, в ней несколько детей.

