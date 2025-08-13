На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ярославле трехлетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил

В Ярославле мальчик попал в больницу, выпав из окна 12-го этажа
close
Depositphotos

Ребенок из Ярославля оказался под окнами многоэтажки, оставшись без присмотра. Об этом сообщает 76.ru.

Инцидент произошел на улице Нефтяников. По данным источника портала, трехлетний мальчик выпал из окна 12-го этажа после того, как смог самостоятельно добраться до него.
«Ситуация стандартная: ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку», – рассказал источник.

В результате пострадавший выжил, его госпитализировали в больницу, о характере травм не сообщается.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку. Сотрудники регионального СК также проводят необходимые мероприятия.

Известно, что семья переехала в квартиру на 12-м этаже недавно, родители не успели прикрепить к окнам специальные устройства.

Семья благополучная, в ней несколько детей.

До этого на Урале девочка выпала из окна шестого этажа и выжила. Состояние ребенка оценили как тяжелое и направили в больницу.

Ранее в Пермском крае под окнами дома обнаружили новорожденную девочку.

