В Петербурге мать уронила младенца с рук, девочка в реанимации

В Петербурге младенец попал в больницу, упав с рук матери

Месячная девочка попала в больницу после того, как выпала у матери из рук. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на Апраксином переулке. По предварительной информации, ребенок находился в руках у матери. В какой-то момент женщина почувствовала резкую боль в шее, из-за чего разжала руки, ребенок ударился о пол.

В результате ребенок попал в больницу, медики оценили его состояние как тяжелое, сейчас она находится в реанимации.

«У пострадавшей диагностировали перелом теменной кости, ушиб головного мозга и другие сопутствующие повреждения головы», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

Известно, что мать пострадавшей родилась в Петербурге, ее отец – из Дагестана.

До этого в Ленобласти ребенок выпал из окна из-за недосмотра матери. Когда мать отвлеклась, двухлетний мальчик подобрался к подоконнику и спикировал с третьего этажа.

Ранее младенец упал в проем между вагоном электрички и перроном на станции в Ленобласти.