Турист в Афинах упал с горы, делая селфи, потому что его унесло сильным ветром

Daily Mail: в Афинах туриста снесло сильным ветром с горы во время селфи

В Афинах турист получил серьезные травмы, упав с территории церкви Святого Георгия на вершине горы Ликавитос, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда турист позировал для селфи. Внезапный сильный порыв ветра сбросил его с края церковного двора на камни и вымощенные ступени ниже. Очевидцы рассказали, что сразу же вызвали спасателей.

«Мы оставались с ним до приезда скорой помощи. Он был в сознании, моргал глазами, но сильно кровоточил», — сообщил один из свидетелей.

Полиция временно закрыла доступ к храму, а также перекрыла дорогу от театра к горе. Пострадавшего доставили в больницу Генниматас в стабильном состоянии, используя канатную дорогу для транспортировки.

Ликавитос — популярная туристическая точка в Афинах, известная панорамным видом на город. Однако сильные ветра в этой зоне уже не раз становились причиной несчастных случаев.

Ранее турист проделал дыру в «бесценной» картине XVIII века, позируя для селфи.