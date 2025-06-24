Турист проделал дыру в «бесценной» картине XVIII века, позируя для селфи

LADBible: в Италии турист испортил картину в галерее, делая селфи

Во Флоренции турист испортил «бесценную» картину, пытаясь сделать селфи, пишет LADBible.

Инцидент произошел в галерее Уффици на выставке «Европа: искусство XVIII века», где была представлена картина Антонио Доменико Габбиани, изображающая Фердинандо де Медичи, великого принца Тосканского. Турист, делающий селфи рядом с полотном, решил повторить позу нарисованного аристократа, но потерял равновесие и упал.

В результате на полотне образовалась небольшая дыра — как раз на уровне правого сапога принца. По предварительным оценкам экспертов, повреждение не является критическим, однако картину пришлось отправлять на реставрацию.

Свидетели утверждают, что перед падением турист стоял на низкой платформе, предназначенной для того, чтобы зрители могли лучше рассмотреть экспонаты, соблюдая дистанцию. Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, после чего виновник был опознан и привлечен к ответственности.

Директор галереи Симоне Верде осудил подобное поведение посетителей, отметив, что все чаще туристы приходят в музеи ради селфи, игнорируя важность культурного наследия.

«Мы должны установить четкие границы поведения, несовместимые с уважением к нашим институтам», — заявил он.

Пострадавший может понести уголовную ответственность и быть обязанным возместить ущерб, связанный с восстановлением произведения искусства.

Ранее турист в музее сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его.