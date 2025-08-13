Таксист-мигрант изнасиловал девушку-подростка в Ленобласти

В Ленобласти задержали иностранца по подозрению в насилии над подростком

Таксист-мигрант надругался над 16-летней девушкой в Ленинградской области, сообщает портал «Конкретно.ру».

По данным источника, водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в салоне своего автомобиля. Инцидент, как заявил отец потерпевшей, произошел днем 11 августа на территории СНТ «Ягодка» в городе Сертолово.

Подозреваемого задержали на следующий день. 26-летнего гражданина Узбекистана проверили, и, как оказалось, он не состоит на миграционном учете. Мужчину оставили в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

