На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант изнасиловал девушку-подростка в Ленобласти

В Ленобласти задержали иностранца по подозрению в насилии над подростком
true
true
true
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Таксист-мигрант надругался над 16-летней девушкой в Ленинградской области, сообщает портал «Конкретно.ру».

По данным источника, водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в салоне своего автомобиля. Инцидент, как заявил отец потерпевшей, произошел днем 11 августа на территории СНТ «Ягодка» в городе Сертолово.

Подозреваемого задержали на следующий день. 26-летнего гражданина Узбекистана проверили, и, как оказалось, он не состоит на миграционном учете. Мужчину оставили в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней. Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, 40-летнего подозреваемого задержали.

Ранее юноша подстроил групповое изнасилование своей возлюбленной в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами