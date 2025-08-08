Юноша подстроил групповое изнасилование своей возлюбленной в лесу

Школьница из Индии едва не подверглась изнасилованию, поверив своему возлюбленному. Об этом сообщает Ommkom News.

Инцидент произошел в штате Одиша. После занятий девушка села к своему молодому человеку в машину, где уже находились четыре его друга.

Затем юноши завезли пострадавшую в лес и вышли. Так как школьница доверяла возлюбленному, она согласилась пойти с ним. В лесу молодые люди попытались надругаться над девушкой, но она смогла дать им отпор.

«Проявив хладнокровие и хитрость, несовершеннолетняя смогла вырваться из этой ситуации», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время школьница рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Точный возраст девушки не указывается, но известно, что она несовершеннолетняя.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека пострадавшей. Остальные четверо скрываются, их разыскивают.

Ранее в Индии единственного учителя в деревенской школе уволили за приставания к ученицам.