На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный уфимец засунул в задний проход батарейки, чтобы получить заряд бодрости

Mash: в Уфе медики извлекли из заднего прохода мужчины четыре батарейки
true
true
true
close
Shutterstock

Уфимские медики извлекли из заднего прохода пациента четыре пальчиковые батарейки, с помощью которых он пытался «получить заряд бодрости». Об этом сообщает Mash.

К врачам 30-летний мужчина обратился после того, как почувствовал боль. По словам самого жителя Уфы, он выпил три банки пива и решил взбодриться, для чего сам ввел в организм батарейки. Однако спустя время извлечь их самостоятельно у него не получилось.

В медучреждении у пациента диагностировали эрозию прямой кишки. Специалисты извлекли инородные предметы, мужчине предстоит повторное обследование.

До этого в Башкирии из мужчины, который жаловался на боли в животе, извлекли несколько столовых приборов и зубную щетку. Как эти предметы попали в организм пациента, не уточняется.

С помощью гасторостороскопа все посторонние предметы удалось вытащить. После этого пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мужчина два дня ходил со стрелой от арбалета, пронзившей его череп насквозь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами