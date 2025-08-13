Пьяный уфимец засунул в задний проход батарейки, чтобы получить заряд бодрости

Mash: в Уфе медики извлекли из заднего прохода мужчины четыре батарейки

Уфимские медики извлекли из заднего прохода пациента четыре пальчиковые батарейки, с помощью которых он пытался «получить заряд бодрости». Об этом сообщает Mash.

К врачам 30-летний мужчина обратился после того, как почувствовал боль. По словам самого жителя Уфы, он выпил три банки пива и решил взбодриться, для чего сам ввел в организм батарейки. Однако спустя время извлечь их самостоятельно у него не получилось.

В медучреждении у пациента диагностировали эрозию прямой кишки. Специалисты извлекли инородные предметы, мужчине предстоит повторное обследование.

До этого в Башкирии из мужчины, который жаловался на боли в животе, извлекли несколько столовых приборов и зубную щетку. Как эти предметы попали в организм пациента, не уточняется.

С помощью гасторостороскопа все посторонние предметы удалось вытащить. После этого пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мужчина два дня ходил со стрелой от арбалета, пронзившей его череп насквозь.