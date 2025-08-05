Мужчина два дня ходил со стрелой от арбалета, пронзившей его череп насквозь

В Италии врачи спасли мужчину, два дня ходившего со стрелой от арбалета в черепе

В Италии врачи спасли местного жителя, который два дня ходил со стрелой от арбалета в голове. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Инцидент произошел в городе Анкона. По словам профессора, заведующего отделением нейрохирургии местной больницы Маурицио Якоанджели, 64-летний пациент поступил на скорой со стрелой в голове, которая прошла через весь череп от лба до затылка. Специалист отметил, что мужчина не только чудом выжил после подобной травмы, но каким-то образом жил с инородным предметом в голове два дня, а при госпитализации находился в сознании.

Профессор отметил, что стрела не задела жизненно важные центры мозга. Врачи извлекли предмет, после чего пациента перевели в реанимацию. Мужчина находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

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