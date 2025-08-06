Российские врачи достали из мужчины столовые приборы и зубную щетку

В Башкирии из мужчины, жаловавшегося на боли, достали столовые приборы и зубную щетку. Об этом сообщает Ишимбайская ЦРБ.

Инцидент произошел в хирургическом отделении больницы города Ишимбая. Мужчина 1979 года рождения поступил с жалобами на сильные боли в животе. По словам пациента, неприятные ощущения продолжались уже три дня, но причину их возникновения он объяснить не смог. Во время ФГДС врачи обнаружили у него в брюшной полости четыре металлических предмета и пластиковую ручку от зубной щетки.

Врач-эндоскопист провел удаление инородных тел без оперативного вмешательства, используя гастроскоп. На фото видно, что четырьмя металлическими предметами были фрагменты столовых приборов — как они попали в брюшную полость пациента, не уточняется. После процедуры мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. Ему также оказали психологическую помощь.

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