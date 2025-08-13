На Аляске начался паводок из-за таяния ледника Менденхолл

На столицу американского штата Аляска Джуно надвигается паводок из-за прорыва воды от тающего ледника Менденхолл. Подробности приводит Alaska Beacon.

«Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.)», — говорится в сообщении.

Предполагается, что паводок может принести больше ущерба, чем годом ранее. Тогда бушующая стихия повредила 290 домов.

11 августа портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски сообщил, что на территории штата сошел оползень. ЧП произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который расположен к югу от административного центра. Оползень обрушился в воду и спровоцировал образование небольших волн цунами высотой 0,3 метра.

Ранее жителей Аляски призвали эвакуироваться из районов вблизи ледника Менденхолл.