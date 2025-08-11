На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске сошел оползень и вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа

AEIC: неподалеку от столицы Аляски сошел оползень и вызвал цунами
На Аляске в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сошел оползень и вызвал цунами. Об этом сообщил местный новостной портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски (AEIC).

По данным специалистов, это произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который находится к югу от столицы штата Аляска — города Джуно. Оползень обрушился в воду и спровоцировал возникновение небольших волн цунами высотой один фут (0,3 метра). Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате этого происшествия нет.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет мирное урегулирование конфликта на Украине.

Где именно на Аляске пройдет встреча президентов России и США, пока неизвестно. Источник местного издания Alyaska Landmine допустил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

Ранее сообщалось, что на Аляске перед встречей Путина и Трампа взлетели цены на отели.

Встреча Путина и Трампа
