Аллергиков предупредили об опасности из-за цветения амброзии

На юге России начала цвести опасная для аллергиков амброзия, пыльца которой вызывает насморк, кашель, дерматит и может довести до анафилактического шока. Из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе отразиться это может и на москвичах, а продлится этот непросто период до середины сентября, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач назвала наиболее опасным аллергеном поляннолистную амброзию, пик концентрации пыльцы которой в столице отмечается в конце августа. Для защиты здоровья важно соблюдать меры предосторожности, подчеркнула специалист.

«Если это ингаляционный аллерген и связан с появлением высокой степени концентрации пыльцы тех или иных растений, нужно избегать длительных прогулок, — пояснила Логина. — После каждого выхода принимать душ, в том числе мыть голову, так как [аллерген] способен накапливаться в волосах».

При игнорировании этого правила пыльца начнет скапливаться в помещении, на кровати и подушках человека, что спровоцирует частые приступы аллергии, пояснила медик. Также она посоветовала по возможности покинуть регион цветения растения. Если сделать это нельзя, то нужно как минимум реже выходить на улицу, плотно закрывать окна, использовать кондиционер с фильтром и очистителем воздуха, чаще проводить влажную уборку, а на улице носить респиратор. Кроме того, врач порекомендовала избегать продуктов, которые могут содержать другие аллергены: бананы, дыни, арбузы, кабачки, баклажаны и так далее.

Стоит учитывать, что у россиян есть возможность вылечить аллергию на пыльцу растения – для этого есть два метода, напомнила специалист. Первый – это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда в организм вводятся небольшие дозы аллергена, а второй – аутолимфоцитотерапия, когда применяются клетки — лимфоциты.

«Аллергия сопровождается выработкой специфических антител конкретным аллергеном собственными иммунными клетками — лимфоцитами. Если же их ввести подкожно, как вакцину, то вырабатывается индивидуальная устойчивость к нему», — заключила врач.

До этого доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Российского университета дружбы народов Наталья Татаурщикова предупредила, что аллергикам не стоит лежать на газонах из-за тимофеевки, которая входит в состав газонных покрытий и может вызвать приступ аллергии. По её словам, основной аллерген злаковых трав — тимофеевка, которая имеет перекрёстную реактивность или сходные группировки с пыльцой других злаковых растений и входит в состав газонных покрытий городов.

