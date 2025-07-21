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Россиян с аллергией предостерегли от лежания на газоне

Доктор Татаурщикова: аллергикам необходимо с осторожностью лежать на газоне

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Аллергикам не стоит лежать на газонах из-за тимофеевки, которая входит в состав газонных покрытий и может вызвать приступ аллергии, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Российского университета дружбы народов Наталья Татаурщикова.

Аллергия характерна не только для весны: заложенность носа, зуд, риноррею, слезотечение, кашель, кожный зуд и другие неприятные симптомы могут вызвать злаковые травы, период пыления которых приходится на июнь и июль.

«Основной аллерген злаковых трав — тимофеевка. Она отличается тем, что имеет перекрестную реактивность или сходные группировки с пыльцой других злаковых растений. К большому сожалению, в городах этот аллерген имеет особое значение, потому что входит в состав газонных покрытий наших городов. Далее следует сезон пыления сорных трав, который характерен для июля и августа. Основной аллерген - полынь, а также, к большому сожалению, в нашей полосе уже наблюдается амброзия. Раньше мы говорили, что амброзия произрастает только в южном федеральном округе», – рассказала врач.

В рамках лечебных мероприятий у пациента с сезонной аллергией на первом месте стоит элиминационная или ограничительная диета. Она будет исключать прием тех продуктов, которые содержат сходные группировки или опасные молекулы для нашего пациента.

«Для того, чтобы правильно сформировать диету, нужно провести не только обследование, которое связано с оценкой уровня IgE-специфических антител. Грамотное ведение пациента требует и оценки другого воспаления, которое реализуется при аллергии и которое можно определить с помощью другого теста - Fox. Он позволяет мониторировать состояние, составить диету и правильно восстановить самочувствие нашего пациента. Выполнив два первых шага, дальше мы рассматриваем возможность проведения иммунотерапии», – рассказала врач.

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