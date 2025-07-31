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Россияне массово пожаловались на сыпь после купания в море на зарубежных курортах

SHOT: туристы пожаловались на «аллергию на море» в Турции, Египте и на Мальдивах
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Telegram-канал «SHOT»

Российские туристы массово жалуются на кожные реакции после купания в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на обращения отдыхающих.

По словам туристов, после выхода из воды у них появились зуд, покраснение и сыпь. Аналогичные симптомы фиксируются у россиян, отдыхающих в разных странах. В местных клиниках, как утверждают пострадавшие, медики ставят диагноз «аллергия на море» — точнее, на морскую воду. Причиной называют высокий уровень ультрафиолета и экстремальную жару, которые могут вызывать подобные реакции даже у людей без хронических кожных заболеваний.

Как отмечают отдыхающие, лечение обычно ограничивается стандартным набором — антигистаминными препаратами и противовоспалительными мазями. Врачи также рекомендуют тщательно смывать морскую соль с кожи после каждого купания. Симптомы, по словам туристов, исчезают в течение 3–5 дней после возвращения домой.

До этого газета Milliyet со ссылкой на специалистов медицинского центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что в Турции существует риск заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру. По словам уролога Угура Аферина, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Ранее власти Турции отреагировали на сообщения о риске заражения опасной бактерией.

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