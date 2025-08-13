На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница изнасиловала 11-летнего ребенка и обвинила его в домогательствах

В США учительница призналась в растлении ребенка
true
true
true
close
Shutterstock

Учительница из США призналась в том, что совершала насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает NewsChannel20.

По данным суда, 32-летняя Элли Бардфилд, которая работала учителем на замене в государственных школах Декейтера, переписывалась с 11-летним пострадавшим ребенком. В нескольких приложениях женщина обменивалась с девочкой снимками непристойного характера.

В какой-то момент они остались на ночь в доме женщины. Сама учительница призналась в действиях сексуального характера в ту ночь, но заявила, что это 11-летний ребенок домогался ее.

Помимо этого, педагог отправляла несовершеннолетнему сотни долларов.

Женщина пошла на сделку о признании вины. Суд установил, что соглашение было заключено добровольно. Педагог может получить срок 40 лет и право на освобождение только после того, как фигурантка отбудет 85% срока.

Ранее педагог с расстройством личности насиловала школьницу в публичных местах и попала под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами