Учительница изнасиловала 11-летнего ребенка и обвинила его в домогательствах

Учительница из США призналась в том, что совершала насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает NewsChannel20.

По данным суда, 32-летняя Элли Бардфилд, которая работала учителем на замене в государственных школах Декейтера, переписывалась с 11-летним пострадавшим ребенком. В нескольких приложениях женщина обменивалась с девочкой снимками непристойного характера.

В какой-то момент они остались на ночь в доме женщины. Сама учительница призналась в действиях сексуального характера в ту ночь, но заявила, что это 11-летний ребенок домогался ее.

Помимо этого, педагог отправляла несовершеннолетнему сотни долларов.

Женщина пошла на сделку о признании вины. Суд установил, что соглашение было заключено добровольно. Педагог может получить срок 40 лет и право на освобождение только после того, как фигурантка отбудет 85% срока.

Ранее педагог с расстройством личности насиловала школьницу в публичных местах и попала под суд.