Педагог с расстройством личности насиловала школьницу в публичных местах и попала под суд

Учительницу математики из Австралии будут судить за растление 15-летней девушки. Об этом сообщает Sky News.

38-летняя педагог из Мельбурна по имени Лаура Энн Хилл влюбилась в школьницу и утверждала, что та якобы тоже проявляла к ней чувства. «Пара» каталась на машине и уединялась для соития в парках или дома у Хилл. Однажды они проводили время в доме семьи девочки, и учительница пряталась в шкафу, когда бабушка девушки вернулась с прогулки.

После того как о связи стало известно, педагога задержали, но освободили под залог. Все это время до суда женщина продолжала писать девушке и встречаться с ней, иногда они уединялись на детских площадках. Когда в полиции узнали об этом, учительницу отправили под стражу.

В момент, когда Хилл стала растлевать школьницу, у нее был муж и двое детей в возрасте четырех и восьми лет. По словам адвоката, у женщины якобы пограничное расстройство личности.

Решение по делу суд вынесет в августе.

Ранее в Британии сотрудница детдома соблазнила подопечного и предложила сбежать с ней.