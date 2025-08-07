На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Педагог с расстройством личности насиловала школьницу в публичных местах и попала под суд

В Австралии учительница насиловала 15-летнюю школьницу
true
true
true
close
Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

Учительницу математики из Австралии будут судить за растление 15-летней девушки. Об этом сообщает Sky News.

38-летняя педагог из Мельбурна по имени Лаура Энн Хилл влюбилась в школьницу и утверждала, что та якобы тоже проявляла к ней чувства. «Пара» каталась на машине и уединялась для соития в парках или дома у Хилл. Однажды они проводили время в доме семьи девочки, и учительница пряталась в шкафу, когда бабушка девушки вернулась с прогулки.

После того как о связи стало известно, педагога задержали, но освободили под залог. Все это время до суда женщина продолжала писать девушке и встречаться с ней, иногда они уединялись на детских площадках. Когда в полиции узнали об этом, учительницу отправили под стражу.

В момент, когда Хилл стала растлевать школьницу, у нее был муж и двое детей в возрасте четырех и восьми лет. По словам адвоката, у женщины якобы пограничное расстройство личности.

Решение по делу суд вынесет в августе.

Ранее в Британии сотрудница детдома соблазнила подопечного и предложила сбежать с ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами