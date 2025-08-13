На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

В Госдуме призвали ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести новую меру поддержки семей с детьми и предоставить им возможность вернуть налоговый вычет на покупку товаров для школы. С такой инициативой к главе Минфина Антону Силуанову обратились депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Александр Демин и Владислав Даванков, сообщает 360.ru.

Свою идею авторы объяснили тем, что россияне вынуждены каждый год тратить крупные суммы денег на подготовку детей к школе – например, в прошлом году для сборов мальчика в школу нужно было в среднем порядка 29,8 тыс. рублей, а для девочки – 34,5 тысячи рублей.

«Отсутствие мер компенсации таких затрат особенно тяжело сказывается на неполных и малообеспеченных семьях, ставя их в крайне сложное финансовое положение», — подчеркивается в обращении.

По мнению парламентариев, предоставление россиянам налогового вычета поможет семьям с детьми, которые смогут благодаря этому возместить хотя бы часть затрат на канцтовары и школьную форму.

Напомним, исследователи выяснили, что сегодня в среднем подготовка к школе обходится родителям до 40 тыс. рублей, причем треть россиян отметили, что их траты за последние 2–3 года выросли. Наибольшие расходы фиксируются среди жителей крупных городов. Так, москвичи тратят от 11 тыс. до 50 тыс. руб., молодые родители в возрасте 25–34 лет чаще других выходят за планку в 50 тысяч. В городах-миллионниках пик ответов приходится на траты до 30 тыс., а в средних и малых населенных пунктах родители тратят меньше — часто до 20 тыс. руб.

Ранее россияне оценили свои траты на подготовку детей к школе.

