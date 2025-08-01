Россияне оценили свои траты на подготовку детей к школе

Более трети опрошенных россиян потратят на подготовку детей к школе 20% зарплаты

Более трети (36,2%) опрошенных россиян оценили свои затраты на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Остальные 8,9% затруднились с ответом.

21,7% собираются взять кредит или заем на подготовку детей к школе. 47,6% обойдутся собственными средствами. Остальные 30,7% затруднились с ответом.

На вопрос о том, на чем респонденты потенциально готовы сэкономить в рамках школьных расходов (потратить меньше или отказаться вообще), 35,2% сообщили, что таких статей расходов нет. Цветы и подарки учителям указали 30,3%. Школьный рюкзак, форма, обувь, спортивная одежда — 26,6%. Канцтовары — 14,4%. Указали иные варианты или затруднились с ответом — 10,5%. Сумма ответов превышает 100%, поскольку была предоставлена возможность множественного выбора.

31,7% отметили, что на момент участия в опросе уже начали приобретать школьные товары. 52,4% будут делать это в течение последнего месяца перед началом учебного года. Остальные 15,9% затруднились с ответом.

«Период перед началом учебного года всегда связан с повышенной нагрузкой на семейный бюджет, поскольку многие традиционно несут дополнительные расходы на летний отпуск в это время. При этом в последние годы граждане придерживаются общей сберегательной модели, стараясь обходиться собственными средствами и экономить», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин не умеет распоряжаться отпускными и занимает деньги после отпуска.