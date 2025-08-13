Женщина набросилась на племянницу и выколола ей глаз за один проступок

В Индии женщина набросилась на 12-летнюю племянницу и выколола ей глаз. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошел 5 мая в деревне Хумаюнпур во время детской игры, когда школьница взяла на колени и случайно уронила годовалую дочь своей тети. Предварительно, после этого женщина в порыве ярости набросилась на девочку и выколола ей правый глаз. Когда отец пострадавшей встал на ее защиту, женщина пригрозила ему физическим устранением, если тот сообщит о случившемся в полицию.
Пострадавшую доставили во Всеиндийский институт медицинских наук в городе Дели. Врачи подтвердили необратимую потерю зрения правого глаза.
В отношении нападавшей возбудили дело по трем статьям — ее подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, оскорблении с целью спровоцировать нарушение общественного порядка и запугивании.
Ранее в Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину.