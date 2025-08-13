На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина набросилась на племянницу и выколола ей глаз за один проступок

В Индии женщина выколола племяннице глаз за то, что та случайно уронила ее дочь
true
true
true
close
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии женщина набросилась на 12-летнюю племянницу и выколола ей глаз. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 5 мая в деревне Хумаюнпур во время детской игры, когда школьница взяла на колени и случайно уронила годовалую дочь своей тети. Предварительно, после этого женщина в порыве ярости набросилась на девочку и выколола ей правый глаз. Когда отец пострадавшей встал на ее защиту, женщина пригрозила ему физическим устранением, если тот сообщит о случившемся в полицию.

Пострадавшую доставили во Всеиндийский институт медицинских наук в городе Дели. Врачи подтвердили необратимую потерю зрения правого глаза.

В отношении нападавшей возбудили дело по трем статьям — ее подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, оскорблении с целью спровоцировать нарушение общественного порядка и запугивании.

Ранее в Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами