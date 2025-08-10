В Красноярске мать ударила трехлетнего сына ножом в спину

В Красноярске мать с психическим расстройством напала с ножом на сына

Прокуратура Красноярского края устанавливает обстоятельства нанесения ножевого ранения трехлетнему мальчику, на ребенка напала мать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в общежитии по улице Демьяна Бедного. Участковый оперуполномоченный проводил обход неблагополучных семей, в одной из комнат общежития он обнаружил ребенка с ножевым ранением.

Выяснилось, что травму мальчику нанесла его мать. Женщина вонзила лезвие сыну в спину, положила его на диван, укрыла одеялом и нанесла травмы себе. Раненых госпитализировали, оба находятся в состоянии комы в отделении реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь ребенка. Известно, что мать мальчика состоит на учете у психиатра.

До этого в Амурской области сосед напал с ножом на пенсионерку из-за сигареты. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки. Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее петербурженка заколола ножом трехлетнего сына и наложила на себя руки при подруге.