В Дагестане авто свадебного кортежа рухнули с обрыва во время ДТП, пострадали 4 человека

В Дагестане 4 человека пострадали в ДТП со свадебным кортежем

В Дагестане произошло ДТП с участием свадебного кортежа. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 26-м километре автодороги Рутул-Лучек-Ихрек. По данным полиции, автомобиль марки Kia Rio врезался в Lada, так как не соблюдал безопасную дистанцию. В результате обе машины рухнули с высоты 50 метров в обрыв.

В результате один из пассажиров второго участника аварии получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

«Водители обоих транспортных средств и пассажиры Kia Rio, местные жительницы в возрасте 18 и 19 лет, доставлены в больницу», – сообщается в публикации.

Отмечается, что водителям также 18 и 19 лет, обе машины были в составе кортежа. Информация о характере травм пострадавших не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники МВД. Специалисты собрали материал для принятия процессуального решения.

Ранее участники свадебного кортежа в Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за танцев.