Участники свадебного кортежа в Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за танцев

В Екатеринбурге участники свадебного кортежа перекрыли дорогу для танцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«У светофора Ткачей/Машинная какие-то неизвестные типы устроили танцы посреди дороги», — сообщает канал.
Судя по видео, в свадебном кортеже было не менее 6 автомобилей. После танцев участники мероприятия сели в машины и уехали. Отмечается, что танцы были в честь жениха. О том, обратила ли местная Госавтоинспекция на нарушение ПДД, не сообщается.
До этого в Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга. При этом водители стреляли в воздух из пистолета.
Ранее Lexus из свадебного кортежа попал в тяжелое ДТП в Дагестане.