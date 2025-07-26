Участники свадебного кортежа в Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за танцев

В Екатеринбурге компания перекрыла дорогу, чтобы потанцевать в честь жениха

В Екатеринбурге участники свадебного кортежа перекрыли дорогу для танцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«У светофора Ткачей/Машинная какие-то неизвестные типы устроили танцы посреди дороги», — сообщает канал.

Судя по видео, в свадебном кортеже было не менее 6 автомобилей. После танцев участники мероприятия сели в машины и уехали. Отмечается, что танцы были в честь жениха. О том, обратила ли местная Госавтоинспекция на нарушение ПДД, не сообщается.

До этого в Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга. При этом водители стреляли в воздух из пистолета.

Ранее Lexus из свадебного кортежа попал в тяжелое ДТП в Дагестане.