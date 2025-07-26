На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники свадебного кортежа в Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за танцев

В Екатеринбурге компания перекрыла дорогу, чтобы потанцевать в честь жениха
true
true
true

В Екатеринбурге участники свадебного кортежа перекрыли дорогу для танцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«У светофора Ткачей/Машинная какие-то неизвестные типы устроили танцы посреди дороги», — сообщает канал.

Судя по видео, в свадебном кортеже было не менее 6 автомобилей. После танцев участники мероприятия сели в машины и уехали. Отмечается, что танцы были в честь жениха. О том, обратила ли местная Госавтоинспекция на нарушение ПДД, не сообщается.

До этого в Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга. При этом водители стреляли в воздух из пистолета.

Ранее Lexus из свадебного кортежа попал в тяжелое ДТП в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами