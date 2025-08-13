Телефонные мошенники начали обманывать детей

Телефонные мошенники просят детей сделать фото всех приложений, установленных на телефоне родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В документах полиции говорится, что девочка увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Желая заполучить «приз», она перешла по ссылке, потом ей пришла инструкция. По инструкции ей нужно было сделать скриншоты всех приложений в телефоне родителя и отправить неизвестному.

Позже с ребенком связалась мошенница. Девочка под диктовку мошенника отправила все деньги со счетов родителей на неизвестный счет.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники в России в последние месяцы стали активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб.

Так, с начала года число фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось в три раза. Мошенники убеждают граждан сообщить им SMS-коды, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Затем полученный доступ используется злоумышленниками для оформления различных документов, в том числе кредитных заявок.

Ранее в МВД назвали главные признаки обмана при онлайн-покупках.